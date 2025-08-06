G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 7: Trocken-Übungen
5 Min.Folge vom 06.08.2025
Heute kommen wir gemeinsam ins Schwimmen! Egal ob im Hallenbad, im See oder im Meer, Schwimmen tut einfach gut. Und das gilt sogar doppelt, wenn man den Körper darauf vorbereitet. Und dafür hat Yasmina Übungen vorbereitet.
