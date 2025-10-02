Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 3Folge 7vom 02.10.2025
Folge 7: So sagen wir dem Schweinehund Ade!

5 Min.Folge vom 02.10.2025

Die heutige Folge ist dem inneren Schweinehund gewidmet, den wir alle – wirklich alle – in uns haben, ist ja auch ganz normal. Aber den inneren Schweinehund kann man austricksen, und zwar mit besonders motivierenden Übungen für den Körper, die auch unsere Hirnchemie kitzeln und die Belohnungszentren aktivieren.

krone.tv
