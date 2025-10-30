Zum Inhalt springenBarrierefrei
Muskelaufbau für Jung und Alt: Yasminas drei Top-Übungen

krone.tv Staffel 4 Folge 1 vom 30.10.2025
Folge 1: Muskelaufbau für Jung und Alt: Yasminas drei Top-Übungen

6 Min.Folge vom 30.10.2025

Muskelaufbau ist nicht nur was für die Jungen – sondern auch für ältere Semester, beziehungsweise sogar erst recht. Denn Aufbau und Erhalt von Muskelkraft sind ein echter Jungbrunnen, und dafür ist auch nicht unbedingt eine teure Mitgliedschaft im Fitnessclub notwendig. Ein paar einfache Übungen können schon echte Wunder wirken!

