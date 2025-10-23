Kiefer entspannen: Das sind die 3 Top-Übungen!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 10: Kiefer entspannen: Das sind die 3 Top-Übungen!
6 Min.Folge vom 23.10.2025
Zähneknirschen ist äußerst unangenehm und zerstört auch massiv Zahnsubstanz. Schienen können in frühen Stadien helfen, aber oft wird es für Knirscher beim Zahnarzt irgendwann so richtig teuer. Die gute Nachricht: mit den richtigen Entspannungsübungen kann man da extrem gut vorbeugen!
Alle Staffeln im Überblick
