G'sund bleiben mit Yasmina

Kiefer entspannen: Das sind die 3 Top-Übungen!

krone.tvStaffel 3Folge 10vom 23.10.2025
Kiefer entspannen: Das sind die 3 Top-Übungen!

Folge 10: Kiefer entspannen: Das sind die 3 Top-Übungen!

6 Min.Folge vom 23.10.2025

Zähneknirschen ist äußerst unangenehm und zerstört auch massiv Zahnsubstanz. Schienen können in frühen Stadien helfen, aber oft wird es für Knirscher beim Zahnarzt irgendwann so richtig teuer. Die gute Nachricht: mit den richtigen Entspannungsübungen kann man da extrem gut vorbeugen!

