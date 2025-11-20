Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
G’sund bleiben mit Yasmina

Ganz ohne Geräte: Die effektivsten Übungen für deine Traumfigur!

krone.tvStaffel 4Folge 4vom 20.11.2025
Ganz ohne Geräte: Die effektivsten Übungen für deine Traumfigur!

Ganz ohne Geräte: Die effektivsten Übungen für deine Traumfigur!Jetzt kostenlos streamen

G’sund bleiben mit Yasmina

Folge 4: Ganz ohne Geräte: Die effektivsten Übungen für deine Traumfigur!

8 Min.Folge vom 20.11.2025

Fitness-Coach Yasmina zeigt, wie die Transformation vom Couchpotato zum Strandcornetto gelingen kann – und zwar komplett ohne Fitness-Equipment und Geräte, also gratis. Mit wirklich effizienten Kraftübungen, die die Figur in Form bringen – wenn man sie diszipliniert ausführt. Yasmina zeigt, wie es richtig geht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

G’sund bleiben mit Yasmina
krone.tv
G’sund bleiben mit Yasmina

G’sund bleiben mit Yasmina

Alle 4 Staffeln und Folgen