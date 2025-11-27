Mit Yasminas Übungen zum besseren und erholsamen Schlaf!Jetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 5: Mit Yasminas Übungen zum besseren und erholsamen Schlaf!
7 Min.Folge vom 27.11.2025
Heute gibt es von Wohlfühl-Coach Yasmina Übungen für einen besseren, gesünderen Schlaf, und den können wir alle brauchen - denn langer, tiefer Schlaf ist kein Luxus, sondern eine absolute Lebensnotwendigkeit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
G’sund bleiben mit Yasmina
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv