Drei Übungen für mehr Achtsamkeit im AlltagJetzt kostenlos streamen
G’sund bleiben mit Yasmina
Folge 6: Drei Übungen für mehr Achtsamkeit im Alltag
8 Min.Folge vom 02.12.2025
Heute widmet sich Wohlfühl-Coach Yasmina dem Thema „Achtsamkeit“. Denn da stecken wirklich viele kluge Ideen und Gedanken dahinter – oft vom Buddhismus angeleitet – die uns dabei helfen, uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt um uns herum empathisch und liebevoll zu begreifen. Und dafür gibt es einige simple Übungen, die alles, das Große und Ganze, ein kleines Stück besser machen, Stück für Stück und Tag für Tag.
Weitere Folgen in Staffel 4
G’sund bleiben mit Yasmina
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2025
Copyrights:© krone.tv