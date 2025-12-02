Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei Übungen für mehr Achtsamkeit im Alltag

krone.tvStaffel 4Folge 6vom 02.12.2025
Folge 6: Drei Übungen für mehr Achtsamkeit im Alltag

8 Min.Folge vom 02.12.2025

Heute widmet sich Wohlfühl-Coach Yasmina dem Thema „Achtsamkeit“. Denn da stecken wirklich viele kluge Ideen und Gedanken dahinter – oft vom Buddhismus angeleitet – die uns dabei helfen, uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt um uns herum empathisch und liebevoll zu begreifen. Und dafür gibt es einige simple Übungen, die alles, das Große und Ganze, ein kleines Stück besser machen, Stück für Stück und Tag für Tag.

