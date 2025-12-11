Zum Inhalt springenBarrierefrei
G’sund bleiben mit Yasmina

Neuroathletik: Yasminas super effektive Übungen für das Gehirn

krone.tvStaffel 4Folge 7vom 11.12.2025
6 Min.Folge vom 11.12.2025

In dieser Folge geht es um Neuroathletik – denn Fitness ist Kopfsache! Wohlfühlcoach Yasmina zeigt Übungen, die Nervenfunktionen so optimieren, dass auch die körperliche Leistungsfähigkeit zunimmt, und zwar solche, die wir auch optimal in unseren Alltag integrieren können. Wir verquicken jetzt also unseren Körper und unseren Geist!

