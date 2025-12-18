Zum Inhalt springenBarrierefrei
krone.tvStaffel 4Folge 8vom 18.12.2025
Folge 8: Diese Übungen sorgen sofort für einen Energieschub

5 Min.Folge vom 18.12.2025

Mehr Energie! Bei Yasmina dreht sich diesmal alles um den Power-Kick für den Alltag, mit Kurz- und Schmerzlos-Übungen für dann, wenn's wirklich darauf ankommt.

