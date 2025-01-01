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Guardian of the Spirit

Die letzte Hoffnung

ProSieben FUNStaffel 1Folge 24vom 01.01.2025
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Guardian of the Spirit

Folge 24: Die letzte Hoffnung

25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Balsa und Shugas Begleiter kämpfen gegen den Eierfresser. Er hat Chagum zum blauen See gelockt und greift ihn an. Der kleine Prinz kann fliehen, und der Eierfresser zieht sich zunächst zurück. Gemeinsam mit Torogai überlegt Shuga, wie sie das magische Ei aus dem Kind befreien können, ohne Chagum zu verletzen. Einer der Wassermenschen spricht in Torogais Auftrag mit Tanda und führt ihn zum wahren Ort der Freude.

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