Gültige Stimme mit Christian Felber vom 13.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 164: Gültige Stimme mit Christian Felber vom 13.06.2016
36 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 6
Wirtschaft soll eine Win-win-Situation für alle schaffen. Das ist der Traum von Christian Felber. Der Wiener studierte romanische Philologie, Spanisch und Politikwissenschaft sowie Psychologie und Soziologie. Er entwickelte das durchaus polarisierende alternative Wirtschaftssystem „Gemeinwohl-Ökonomie“ und tourt als Vortragender durch die Welt. Jetzt spricht er mit Roland Düringer über die wichtigen Fragen des Lebens. Ganze Folge vom 13.06.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4