Gültige Stimme mit Hans-Peter Hutter vom 20.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 171: Gültige Stimme mit Hans-Peter Hutter vom 20.06.2016
36 Min.Folge vom 20.06.2016Ab 6
Locker, witzig und bodenständig zeigt sich der Umweltmediziner Hans - Peter Hutter im Verhör bei Roland Düringer: sein Doppelstudium Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung absolvierte er neben dem Medizinstudium. Jetzt steht er Roland Düringer Rede und Antwort und erzählt verblüffendes darüber, wie wir Lärm wahrnehmen und wie schädlich die Luft im Auto ist, wenn wir im Stau stehen. Ganze Folge vom 20.06.2016
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4