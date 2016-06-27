Gültige Stimme mit Fritz Reheis vom 27.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Gültige Stimme mit Roland Düringer
Folge 179: Gültige Stimme mit Fritz Reheis vom 27.06.2016
57 Min.Folge vom 27.06.2016Ab 6
"Entschleunigung: Abschied vom Turbokapitalismus" heißt ein Bestseller von dem Sozialwissenschaftler Fritz Reheis. Im Verhör bei Roland Düringer zeigt der Bayer, dass er seine Theorie der Entschleunigung auch lebt. Sehr konkret und mit vielen Beispielen hält er uns einen Spiegel vor und zeigt Wege aus unserem rastlosen Leben, das viele von uns täglich überfordert und dafür sorgt, dass wir immer weniger Zeit haben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ganze Folge vom 27.06.2016
Gültige Stimme mit Roland Düringer
