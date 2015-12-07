Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gültige Stimme mit Roland Düringer

Gültige Stimme mit Sarah Wiener

PULS 4Staffel 1Folge 24vom 07.12.2015
Gültige Stimme mit Sarah Wiener

Gültige Stimme mit Roland Düringer

Folge 24: Gültige Stimme mit Sarah Wiener

46 Min.Folge vom 07.12.2015

Sarah Wiener als Köchin zu charakterisieren wäre zu einfach. Die gebürtige Deutsche ist mittlerweile Unternehmerin und Buchautorin. Im Gespräch mit Roland Düringer erklärt sie, was eine gültige Stimme ausmacht.Ganze Folge vom 07.12.2015.

