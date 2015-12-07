Gültige Stimme mit Sarah WienerJetzt kostenlos streamen
Folge 24: Gültige Stimme mit Sarah Wiener
46 Min.Folge vom 07.12.2015Ab 6
Sarah Wiener als Köchin zu charakterisieren wäre zu einfach. Die gebürtige Deutsche ist mittlerweile Unternehmerin und Buchautorin. Im Gespräch mit Roland Düringer erklärt sie, was eine gültige Stimme ausmacht.Ganze Folge vom 07.12.2015.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4