Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gute Nacht Österreich

Gute Nacht Österreich vom 26.09.2025

ORF1Folge vom 26.09.2025
Gute Nacht Österreich vom 26.09.2025

Gute Nacht Österreich vom 26.09.2025Jetzt kostenlos streamen

Gute Nacht Österreich

Folge vom 26.09.2025: Gute Nacht Österreich vom 26.09.2025

27 Min.Folge vom 26.09.2025

Peter Klien meldet sich zurück aus der Sommerpause! In der ersten Ausgabe trifft er auf neue Parteichefs, alte Bekannte – und jede Menge politisches Selbstbewusstsein. Inhalt: Es gibt Neuigkeiten von der SPÖ zu berichten: In der Steiermark ist Max Lercher an der Spitze der Landesorganisation, und in Kärnten hat Daniel Fellner Peter Kaiser als Obmann abgelöst. Auf Neuigkeiten vom Nobelpreiskomitee aus Oslo hofft US-Präsident Donald Trump. Denn spätestens nach seiner dieswöchigen Rede vor der UNO-Vollversammlung ist für Peter Klien klar: Dieser Mann verdient den Friedensnobelpreis. Und es gibt auch Neuigkeiten aus dem Nationalrat. Am Mittwoch wurde das verschärfte Waffengesetz beschlossen. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions

Alle verfügbaren Folgen