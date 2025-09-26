Gute Nacht Österreich
Folge vom 26.09.2025: Gute Nacht Österreich
27 Min.Folge vom 26.09.2025
Peter Klien meldet sich zurück aus der Sommerpause! In der ersten Ausgabe trifft er auf neue Parteichefs, alte Bekannte – und jede Menge politisches Selbstbewusstsein. Inhalt: Es gibt Neuigkeiten von der SPÖ zu berichten: In der Steiermark ist Max Lercher an der Spitze der Landesorganisation, und in Kärnten hat Daniel Fellner Peter Kaiser als Obmann abgelöst. Auf Neuigkeiten vom Nobelpreiskomitee aus Oslo hofft US-Präsident Donald Trump. Denn spätestens nach seiner dieswöchigen Rede vor der UNO-Vollversammlung ist für Peter Klien klar: Dieser Mann verdient den Friedensnobelpreis. Und es gibt auch Neuigkeiten aus dem Nationalrat. Am Mittwoch wurde das verschärfte Waffengesetz beschlossen. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions
