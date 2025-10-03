Gute Nacht Österreich - 03.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Gute Nacht Österreich
Folge vom 03.10.2025: Gute Nacht Österreich - 03.10.2025
Peter Klien, Romy-nominiert in der Kategorie TV-Journalismus, blickt hinter die Kulissen des FPÖ-Bundesparteitags und untersucht die bürokratische Transparenz nach dem Fall des Amtsgeheimnisses. Neuigkeiten aus Tirol gibt's außerdem von Katharina Straßer. Inhalt: Am 1. September 2025 fällt in Österreich das Amtsgeheimnis, das Informationsfreiheitsgesetz tritt in Kraft. Der „gläserne Staat“ wird Realität. Doch bringt die neue Transparenz wirklich alles ans Licht? Peter Klien prüft, ob vergangene Skandale damit vielleicht hätten verhindert werden können. Außerdem besuchte Klien den FPÖ-Bundesparteitag in Salzburg. Aus Tirol berichtet Katharina Straßer über den Bau des Brenner-Basistunnels und den Start der Wintersaison. Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/