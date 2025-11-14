Gute Nacht Österreich
Folge vom 14.11.2025: Gute Nacht Österreich
Diese Jubiläumsausgabe steht ganz im Zeichen des mittlerweile zurückgetretenen WKO-Präsidenten Harald Mahrer, der sich um eine üppige Gehaltserhöhung für seine gesamte Belegschaft gekümmert hat. Inhalt: Bereits zum 150. Mal wirft Peter Klien einen Blick auf das politische Wochengeschehen. Ganz im Fokus steht dabei dieses Mal Harald Mahrer, der seinen Rücktritt als als WKO-Präsident angekündigt hat, nachdem der Druck aufgrund der anhaltenden Gehaltsdebatte zu Groß wurde. Zudem widmet sich die Sendung der Weltklimakonferenz "COP30" in Brasilien, deren Rahmenbedingungen selbst für hitzige Diskussionen sorgen. Und schließlich geht es um ein Phänomen der besonderen Art: Die wachsende Smartphone-Sucht unter Pensionistinnen und Pensionisten. Im Gespräch mit Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky zeigt Peter Klien die Auswirkungen dieser Entwicklung auf. Bildquelle: Gebhardt Productions