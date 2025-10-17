Guten Morgen Österreich vom 17.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 173: Guten Morgen Österreich vom 17.10.2025
124 Min.Folge vom 17.10.2025
Anlässlich des Welt-Menopause-Tags spricht Journalistin Veronika Pelikan über die Enttabuisierung der Wechseljahre. Schauspieler Marion Mitterhammer und Hubsi Kramar präsentieren ihre Lesung „Über fallenden Sternen“ und Politikwissenschaftler Gerhard Mangott bewertet den Selenskyj-Besuch bei Trump. Außerdem geht's nach Oberösterreich, zu Marlies und Andreas Lattner-Czerny aus Edlbach, die fünf Jahre lang in einem Campervan gelebt haben. Ihre Abenteuerreise führte die leidenschaftlichen Bergsteiger von Marokko über die Alpen bis nach Norwegen.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Guten Morgen Österreich 06:30
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0