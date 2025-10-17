Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 173vom 17.10.2025
124 Min.Folge vom 17.10.2025

Anlässlich des Welt-Menopause-Tags spricht Journalistin Veronika Pelikan über die Enttabuisierung der Wechseljahre. Schauspieler Marion Mitterhammer und Hubsi Kramar präsentieren ihre Lesung „Über fallenden Sternen“ und Politikwissenschaftler Gerhard Mangott bewertet den Selenskyj-Besuch bei Trump. Außerdem geht's nach Oberösterreich, zu Marlies und Andreas Lattner-Czerny aus Edlbach, die fünf Jahre lang in einem Campervan gelebt haben. Ihre Abenteuerreise führte die leidenschaftlichen Bergsteiger von Marokko über die Alpen bis nach Norwegen.

