ORF-Polit-Experte Hans Bürger analysiert im Studiogespräch unter anderem den Verlauf des Benko-Prozesses. Aus Wien gibt es informative Einblicke von der 200 Jahre Eisenbahn-Ausstellung im Technischen Museum. Schauspieler Ferdinand Seebacher berichtet im Studio von den Dreharbeiten zu der neuen ORF-1-Doku-Reihe „True Stories“ und von weiteren kommenden Projekten wie „Kommissar Rex“. ORF-Redakteurin Nicole Benvenuti stellte im Studio ihren Podcast „Heiter bis wechselhaft“ vor, in dem sie über die Wechseljahre spricht.
