ORF2Staffel 2025Folge 176vom 22.10.2025
Folge 176: Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025

123 Min.Folge vom 22.10.2025

Der ORF Faktencheck bietet im Rahmen einer Kooperation mit „Lie Detectors“ und „Digitaler Kompass“ rund 700 Jugendlichen Schulungen für eine ausgeprägtere Medienkompetenz an. ORF-Faktencheckerin Eva Wackenreuther gibt im Studio-Talk Einblicke über die Workshops. Außerdem: Vorbereitungen für den Nationalfeiertag. So kommen die Panzer, Helikopter und Eurofighter auf den Wiener Heldenplatz. Im Live-Gespräch stellt Kabarettist David Scheid, bekannt als gescheiterten Influencer "Dave", neben dem sein neues Kabarett-Programm „The Kabarettist“ vor.

ORF2
