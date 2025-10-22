Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 176: Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025
123 Min.Folge vom 22.10.2025
Der ORF Faktencheck bietet im Rahmen einer Kooperation mit „Lie Detectors“ und „Digitaler Kompass“ rund 700 Jugendlichen Schulungen für eine ausgeprägtere Medienkompetenz an. ORF-Faktencheckerin Eva Wackenreuther gibt im Studio-Talk Einblicke über die Workshops. Außerdem: Vorbereitungen für den Nationalfeiertag. So kommen die Panzer, Helikopter und Eurofighter auf den Wiener Heldenplatz. Im Live-Gespräch stellt Kabarettist David Scheid, bekannt als gescheiterten Influencer "Dave", neben dem sein neues Kabarett-Programm „The Kabarettist“ vor.
