Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025

ORF2Staffel 2025Folge 176vom 22.10.2025
Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025

Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025Jetzt kostenlos streamen

Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 176: Guten Morgen Österreich vom 22.10.2025 - 22.10.2025

123 Min.Folge vom 22.10.2025

Der ORF Faktencheck bietet im Rahmen einer Kooperation mit „Lie Detectors“ und „Digitaler Kompass“ rund 700 Jugendlichen Schulungen für eine ausgeprägtere Medienkompetenz an. ORF-Faktencheckerin Eva Wackenreuther gibt im Studio-Talk Einblicke über die Workshops. Außerdem: Vorbereitungen für den Nationalfeiertag. So kommen die Panzer, Helikopter und Eurofighter auf den Wiener Heldenplatz. Im Live-Gespräch stellt Kabarettist David Scheid, bekannt als gescheiterten Influencer "Dave", neben dem sein neues Kabarett-Programm „The Kabarettist“ vor.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Guten Morgen Österreich 06:30
ORF2
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich 06:30

Alle 1 Staffeln und Folgen