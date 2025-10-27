Guten Morgen Österreich vom 27.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 179: Guten Morgen Österreich vom 27.10.2025
ORF-Innenpolitikexperte Hans Bürger analysiert die aktuellen politischen Themen und Entwicklungen. Um „Social Egg Freezing“ geht es im Gespräch mit Christiane Druml, der Vorsitzenden der Bioethikkommission. Über den Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden und das Erste Bank Open-Tennisturnier in der Wiener Stadthalle spricht Eva Pölzl mit dem ORF-Sportexperten Bernhard Stöhr. Außerdem zu Gast ist „Volks-Rock’n’Roller“ Andreas Gabalier. Die Frage, ob Sparen überhaupt noch Sinn hat, bespricht Eva Pölzl mit Stefan Palan, Finanzwirtschafter an der Uni Graz. Paul Burrell stand jahrzehntelang im Dienst der britischen Königsfamilie, in seinem neuen Buch „The Royal Insider“ lüftet er pikante Geheimnisse aus dem Buckingham-Palast. Der Butler arbeitete elf Jahre lang als Diener für Queen Elizabeth II., bevor er 1987 Butler von Prinzessin Diana wurde. Für zwei Unterrichtstage kommt Paul Burrell an die Tourismusschule Bad Gleichenberg, um für den Beruf des Butlers zu werben.
