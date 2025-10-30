Guten Morgen Österreich vom 30.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 182: Guten Morgen Österreich vom 30.10.2025
123 Min.Folge vom 30.10.2025
Konrad Mitschka vom Public-Value-Kompetenzzentrum des ORF informierte über die aktuelle ORF-Public-Value-Studie. Gärtnermeister Robert Kittenberger gab herbstliche Gartentipps. Ebenso Thema waren eine Trüffelwanderung mit Trüffelhunden im Grazer Leechwald und die Vorbereitungen auf die Weihnachtsbeleuchtung im Grazer Advent.
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Guten Morgen Österreich 06:30
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2