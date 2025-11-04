Guten Morgen Österreich vom 04.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 185: Guten Morgen Österreich vom 04.11.2025
Dart-Welt- und -Europameister Franko Giuliani berichtet im Gespräch mit Moderatorin Diana Foidl, wie man Dart trainiert und worauf es bei diesem Sport ankommt. In einer Zeit, in der Korallenriffe im Ozean zunehmend unter Druck geraten, versucht ein Korallenzüchter diese Welt im Kleinen zu erhalten – bunte Korallen mit Fischen mitten in Innsbruck. Der Wiener Schuldirektor Christian Klar stellt sein neues Buch „Wie retten wir die Zukunft unserer Kinder?“ vor und hat 40 Tipps für die Schule. Die Bücher der Woche präsentiert Buchhändler Johannes Kößler. Und in der Rubrik „Frag die Oma“ zeigt Renate Kaufmann im Studio, wie man Apfelringe richtig trocknet und wofür man diese verwenden kann.
