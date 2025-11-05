Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 186vom 05.11.2025
121 Min.Folge vom 05.11.2025

Ein Tiroler Forschungsteam, das fünf Jahre lang Tiergeräusche und Bilder aus Wildtierkameras analysiert hat ist Teil eines internationalen Projektes über die Veränderung der Tier- und Pflanzenwelt. Am ersten Jahrestag der Wiederwahl von US-Präsident Trump ist der ehemalige USA-Korrespondent Tom Langpaul, der diese Zeit hautnah in Washington miterlebt hat, zu Gast. Zum Start des neuen Magazins „ZIB Magazin Media“ ist auch Moderator Philipp Maschl im Studio zu Besuch und Kabarettistin Eva Maria Marold stellt ihr neues Programm „Frauen und Kinder zuerst“ vor.

