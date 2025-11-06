Guten Morgen Österreich vom 06.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 187: Guten Morgen Österreich vom 06.11.2025
„Leichen lügen nicht“ ist das Credo von Walter Rabl, ehemals stellvertretender Direktor der Gerichtsmedizin Innsbruck. Was liest er aus Toten heraus? Darüber spricht er mit Moderatorin Reingard Diermayr. In einem weiteren Beitrag aus Tirol geht es um zwei Schwestern aus Mariatal, die dem landesweiten Kapellmeistermangel auf ihre Weise begegnen: Sie teilen sich diesen Job. Und wer gerade nicht die musikalische Leitung innehat, spielt unterdessen in der Musikkapelle mit. Warum Parteimedien derzeit ein Revival erleben, erklärt ORF-Journalist Fritz Dittlbacher. Und Gärtnermeister Markus Schiller stellt eine sogenannte Baumpflanz-Challenge vor.
