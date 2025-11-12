Guten Morgen Österreich vom 12.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 191: Guten Morgen Österreich vom 12.11.2025
123 Min.Folge vom 12.11.2025
Zum Buch "Ökonomie der Angst: Die Rückkehr des nervösen Zeitalters" war Historiker Oliver Rathkolb im Gespräch. Herbstliche Gartentipps zum Thema "Pflanzen richtig überwintern" gab es von Reinhard Kittenberger. Patricia Schuller meldete sich aus Oberwart: Wenn schon Mitte des Monats das Geld zum Leben fehlt, ist jede Hilfe sehr willkommen. Die Volkshilfe Burgenland bietet Betroffenen Gratis-Haarschnitte an. Die Reporterin sprach mit Präsidentin Verena Dunst, einem Friseur sowie Klientinnen und Klienten. Hoch hinaus ging es mit Hochspannungstechnikern der "Netz Burgenland", die auf bis zu 40 Meter hohen Strommasten arbeiten.
