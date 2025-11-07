Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guten Morgen Österreich

Guten Morgen Österreich vom 07.11.2025

ORF2Staffel 2025Folge 188vom 07.11.2025
122 Min.Folge vom 07.11.2025

Eine Osttirolerin macht aus dem Kaffeesatz ihrer Espressomaschine eindrucksvolle Bilder. Sie erklärt, wie der Kaffee sein muss, damit man ihn verarbeiten kann. Ex-„Dancing Star“ Lucas Fendrich präsentiert seinen neuen Song, die Weihnachtssingle „Die Tante Hilde“. Gekocht wird mit Haubenkoch Robert Letz und das Wetter zum Wochenende präsentiert ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber.

ORF2
