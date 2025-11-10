Guten Morgen Österreich vom 10.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 189: Guten Morgen Österreich vom 10.11.2025
Zu Beginn der Woche widmet sich Hans Bürger den aktuellen Themen und Entwicklungen der österreichischen Innenpolitik. Außerdem befasst sich Politikwissenschafterin Ljiljana Radonić im Rahmen des ORF-Themenschwerpunkts zu den Novemberprogromen mit Antisemitismus. Anlässlich der Langen Nacht der Urologie ist Dr. Florian Berndl zum Thema Vorsorge im Gespräch. ORF-Sportexperte Gerhard Prohaska blickt auf die Highlights des Sports vom Wochenende zurück. Patricia Schuller meldet sich live vom Glockenstuhl des Martinsdoms in Eisenstadt (Burgenland), wo Mario Weber seiner Arbeit als erster Glockenreferent der Diözese Eisenstadt nachgeht. Weber kontrolliert die Kirchenglocken Burgenlands und gibt Einblick in seinen außergewöhnlichen Job. „Guten Morgen Österreich“ fragt nach: Wie steht es um die Vorbereitungen für den Martini-Feiertag in Markt St. Martin? Volksschulkinder aus der mittelburgenländischen Gemeinde berichten. Auch der „Wirtschaftsfaktor Martini“ wird beleuchtet.
