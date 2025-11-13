Guten Morgen Österreich vom 13.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 192: Guten Morgen Österreich vom 13.11.2025
123 Min.Folge vom 13.11.2025
Der ästhetische Chirurg Veith Moser warnt vor illegalen Schönheitsoperationen. Die Band "Alle Achtung" stellt ihr neues Album vor, und Martina Reuter empfiehlt Modetipps für den Winter. Kabarettist und Musiker Christof Spörk präsentiert sein neues Programm „Maximo Lieder“ und das Comeback der „Global Kryner“-Band. Im Nordburgenland organisiert Jochen Szorger, ehemaliger Cobra-Beamter, ein Benefizkonzert für den Sterntalerhof und erzählt in „Guten Morgen Österreich“, wie er sich nach einem Schlaganfall zurück ins Leben kämpfte.
Copyrights:© ORF 2