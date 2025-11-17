Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 194vom 17.11.2025
123 Min.Folge vom 17.11.2025

Zum Start der neuen Staffel von "Tage, die es nicht gab" waren Franziska Hackl und Tobias Resch zu Gast im Studio. Außerdem machte "Guten Morgen Österreich" einen Blick nach Salzburg, wo am Gymnasium Hallein Schülerinnen und Schüler versuchen, drei Wochen ohne Smartphone auszukommen. Tipps gab es auch, wie man im herbstlichen November sicher mit dem Auto unterwegs ist.

ORF2
