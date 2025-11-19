Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 196vom 19.11.2025
122 Min.Folge vom 19.11.2025

Gregoritsch schießt Österreich zur WM | Erster Fall von Vogelgrippe | Weihnachtsgeschäft startet | Talk: Neues Gesetz zu "Shrinkflation" | Kalenderblick | Roxane Duran ist die neue Buhlschaft | Dreharbeiten: Weihnachten auf Gut Aiderbichl | Winterarbeiten an Schiff und Bahn am Wolfgangsee | Wort der Woche | Modetipps mit Martina Reuter | Hitpanorama | WM-Qualifikation-Fazit von Andreas Felber | Einfach gut: Gebeizte Wolfgangsee-Forelle und Seesushi | Talk: Erste Details zum Song Contest 2026 | Talk: Thomas Anders singt Modern Talking | Ausgelassene Stimmung in der ÖFB-Kabine | Parov Stelar über sein neues Album

