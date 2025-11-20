Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 2025Folge 197vom 20.11.2025
123 Min.Folge vom 20.11.2025

Van der Bellen reagiert auf Feiertagsvorschlag | Fußgänger im Straßenverkehr zu wenig sichtbar | Talk mit Adelsexpertin Marion Nachtwey | Kalenderblick | Christkindlmarkt in Salzburg eröffnet | Kostümverkauf im Salzburger Festspielhaus | Wort der Woche | Katzencoach: Klickertraining | Gartentipps von Max Schiller | Hitpanorama | Talk mit ÖFB-Präsident Josef Pröll | Umstyling mit Martina Reuter: Eva | Vorschau auf "ZIB Magazin spezial" zur USA | Talk zum "ZIB Magazin spezial" mit Philipp Maschl | Einfach gut: Zimt-Mousse in Christbaumkugel

