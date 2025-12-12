Guten Morgen Österreich vom 12.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 212: Guten Morgen Österreich vom 12.12.2025
121 Min. Folge vom 12.12.2025
Eva Pölzl begrüßte die erste evangelische Bischöfin Cornelia Richter. Schauspielerin Lilian Klebow sprach über ihr Programm über Hildegard Knef. Lydia Maderthaner hat vor dem dritten Advent-Wochenende ihr Rezept für Orangen-Biskuit-Kekse verraten. Außerdem hat Florian Mitter aus Vorderweißenbach heuer das "ORF-Friedenslicht aus Bethlehem" in Österreich übernommen. Das Licht, entzündet von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu, ist mehr denn je ein starkes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden, betonte "Licht ins Dunkel"-Moderator Günther Madlberger vom ORF Oberösterreich.
Copyrights:© ORF 2