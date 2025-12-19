Guten Morgen Österreich vom 19.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 217: Guten Morgen Österreich vom 19.12.2025
122 Min.Folge vom 19.12.2025
Tim Cupa (ORF) blickt auf die größten Ereignisse weltweit zurück, die das Jahr 2025 geprägt haben – darunter das erste Jahr in der zweiten Amtszeit von Donald Trump sowie die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest präsentiert der Klagenfurter Buchhändler Helmut Zechner die Buchtipps der Woche im Studiogespräch. Wirtin Lydia Maderthaner bäckt Weihnachtskekse. Außerdem gibt es eine Wetter-Prognose für das Wochenende und die Weihnachtsfeiertage.
Guten Morgen Österreich 06:30
0
Copyrights:© ORF 2