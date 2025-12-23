Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 23.12.2025

ORF2Staffel 2025Folge 219vom 23.12.2025
Guten Morgen Österreich vom 23.12.2025

Guten Morgen Österreich vom 23.12.2025Jetzt kostenlos streamen

Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 219: Guten Morgen Österreich vom 23.12.2025

121 Min.Folge vom 23.12.2025

Im Jahresrückblick-Talk spricht Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Religion und Ethik, über die Papstwahl, den Rücktritt von Kardinal Schönborn oder auch das geplante Kopftuchverbot für Kinder an Schulen. Dieter Ehrengruber, Gründer von Gut Aiderbichl, gibt Einblick in die ORF-Show „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Jazzsängerin Simone Kopmajer spricht über ihr Silvesterkonzert im Theater Akzent und Buchhändlerin Romana Ledl gibt Büchertipps für das Weihnachtsfest.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Guten Morgen Österreich 06:30
ORF2
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich 06:30

Alle 1 Staffeln und Folgen