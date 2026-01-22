Guten Morgen Österreich vom 22.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 231: Guten Morgen Österreich vom 22.01.2026
200 Min.Folge vom 22.01.2026
Kosmetikerin Christa Tschida gibt im Studio-Talk neue Make-up-Tipps. Eine Live- Schaltung aus Tirol eröffnet das Ski-Wochenende in Kitzbühel. Ein weiterer Beitrag aus dem Bundesland zeigt die organisatorischen Herausforderungen und wie sich Tourismus, öffentlicher Verkehr und Infrastruktur auf den Ansturm vorbereiten. Außerdem erklärt Landschaftsplaner Markus Schiller in seinen Gartentipps, wie man Zitruspflanzen richtig durch den Winter bringt.
