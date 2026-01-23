Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 232vom 23.01.2026
Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026

Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen

Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 232: Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026

123 Min.Folge vom 23.01.2026

In Wien wird der neue Erzbischof Josef Grünwidl geweiht, im Studio gibt es einen Ausblick auf die Zeremonie. Ein Beitrag zeigt, wie die Verantwortlichen Piste und Ort auf den Weltcup in Kitzbühel vorbereiten. Die Moderatorinnen Ruth Hutsteiner und Marie-Therese Mürling sind zu Gast und sprechen darüber, wie wichtig Klimajournalismus ist und welche Herausforderungen es aktuell für den Klimaschutz weltweit gibt. Kulinarisch wird es mit Starkoch Robert Letz, der im Studio kocht. Für den musikalischen Abschluss sorgt Sängerin Monika Ballwein, die ihre brandneue Single präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Guten Morgen Österreich 06:30
ORF2
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich 06:30

Alle 1 Staffeln und Folgen