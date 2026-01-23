Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 232: Guten Morgen Österreich vom 23.01.2026
123 Min.Folge vom 23.01.2026
In Wien wird der neue Erzbischof Josef Grünwidl geweiht, im Studio gibt es einen Ausblick auf die Zeremonie. Ein Beitrag zeigt, wie die Verantwortlichen Piste und Ort auf den Weltcup in Kitzbühel vorbereiten. Die Moderatorinnen Ruth Hutsteiner und Marie-Therese Mürling sind zu Gast und sprechen darüber, wie wichtig Klimajournalismus ist und welche Herausforderungen es aktuell für den Klimaschutz weltweit gibt. Kulinarisch wird es mit Starkoch Robert Letz, der im Studio kocht. Für den musikalischen Abschluss sorgt Sängerin Monika Ballwein, die ihre brandneue Single präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Guten Morgen Österreich 06:30
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2