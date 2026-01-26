Guten Morgen Österreich vom 26.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 233: Guten Morgen Österreich vom 26.01.2026
Zum Start in die Woche analysiert ORF-Innenpolitikexperte Hans Bürger im Studio die aktuellen politischen Entwicklungen. Beate Tomassovits berichtet über den Prozessauftakt im Fall Egisto Ott und ist dazu zu Gast im Studio. Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Österreichischen Presserats, spricht über das Thema Pressefreiheit – Anlass ist das gerichtliche Vorgehen von Prinz Harry gegen das Boulevardmedium Daily Mail. Außerdem stellt Dieter Chmelar sein neues Kabarettprogramm vor. Aus Schladming meldet sich Reporter Hannes Kargl mit einem Blick auf die Vorbereitungen zum Night-Race und spricht mit Schauspieler und Mitorganisator des Promi-Skirennens Ferdinand Seebacher. Andreas Felber analysiert die Ergebnisse des Kitzbühel-Wochenendes. Ein Beitrag aus der Steiermark widmet sich der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung in Bad Radkersburg, wo eine neue Schulform mit Pflegeassistenz-Ausbildung dem steigenden Personalbedarf begegnet. Im kulinarischen Teil "Einfach gut“ schwingt der Nepalese Kaji auf der Hochwurzenhütte den Kochlöffel. Mit seinen Nepalnudeln heizt er auch bei Eiseskälte etwas von innen ein.
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick