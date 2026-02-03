Guten Morgen Österreich vom 03.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 239: Guten Morgen Österreich vom 03.02.2026
In Norwegen beginnt der Prozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Er muss sich gegen 38 strafrechtliche Vorwürfe verteidigen. Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey ist zu Gast, um das Verfahren vorab zu analysieren. Schwerkranke Schülerinnen und Schüler verpassen meist viel Unterricht. Ein Beitrag aus Oberösterreich berichtet über Avatare, also kleine Roboter, die in ganz Österreich zum Beispiel krebskranken Kindern oder Teenagern mit Long Covid helfen, dennoch am schulischen Alltag teilzunehmen. Außerdem besucht Roland Huber die 32-jährige Klosterfrau Schwester Ida Vorel, die mit ihrem „Klostertalk“ auf TikTok fast 40.000 Menschen erreicht und Einblicke ins Klosterleben und das von ihr geleitete „Quartier 16“ der Franziskanerinnen in Vöcklabruck, ein Haus für Frauen in schwierigen Lebenssituationen, gibt. Theresia Sturm aus Laakirchen entwirft seit mehr als 20 Jahren aufwendige Kostüme für den Karneval von Venedig. Die 69-Jährige reist jedes Jahr zur Karnevalszeit für mehrere Tage in die Lagunenstadt. Buchhändler Johannes Kößler präsentiert die Bücher der Woche.
