Guten Morgen Österreich vom 11.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 245: Guten Morgen Österreich vom 11.02.2026
125 Min.Folge vom 11.02.2026
Im Studio begrüßt Eva Pölzl Adelsexpertin Marion Nachtwey, die über die lange Historie der Royals beim Opernball spricht und den diesjährigen Besuch aus dem Hochadel vorstellt. Außerdem wird auf einen der diesjährigen Stargäste – Sharon Stone – geschaut, die seit Sonntag in Wien ist. Zudem spricht der ESC-Sicherheitschef im Interview über die Planung und Hürden des Großevents, während im Rahmen des "Equal Pay Day" auf die weiterhin ungleiche Bezahlung von Frauen in Berufen aufmerksam gemacht wird.
