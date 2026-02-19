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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 251: Guten Morgen Österreich vom 19.02.2026
123 Min.Folge vom 19.02.2026
Gartentipps kommen von Reinhard Kittenberger. Kabarettistin Nadja Maleh präsentiert ihr neues Programm "Zuckergoscherl“. In der Schaltung nach Vorarlberg geht es diesmal um das Thema Lawinengefahr. Und: Der Verein "Ahna & Ähne“ (Dialekt für Oma und Opa) hat in Bludenz ein Café mit sozialem Mehrwert eröffnet. Seniorinnen und Senioren backen dort Kuchen, die verkauft werden. Ziel ist es, Einsamkeit im Alter zu reduzieren und Altersarmut aktiv entgegenzuwirken. "Guten Morgen Österreich“ war bei der Eröffnung dabei.
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