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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 23.02.2026

ORF2Staffel 2026Folge 253vom 23.02.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 253: Guten Morgen Österreich vom 23.02.2026

122 Min.Folge vom 23.02.2026

Stv. "Standard"-Chefredakteurin Petra Stuiber analysiert aktuelle politische Themen und die Programmpunkte der Woche. Nach einem tödlichen Geisterfahrer-Unfall in Kärnten fragt Reporter Marco Ventre bei der ASFINAG nach der Funktion der Geisterfahrer-Krallen. Im Studio zieht Sportreporterin Alina Zellhofer Bilanz zu den Olympischen Spielen in Italien und dem Abschneiden der österreichischen Athletinnen und Athleten. Vor dem vierten Jahrestag des Ukraine-Kriegs spricht Korrespondent Christian Wehrschütz über die Lage vor Ort und seine Arbeit im Kriegsgebiet. Mit dem Schulstart in Oberösterreich und der Steiermark gibt Psychologin Valerie Reich-Rohrwig Tipps zum Umgang mit Lerndruck, Stress und der Rolle der Eltern.

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