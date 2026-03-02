Guten Morgen Österreich vom 02.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Anlässlich des Weltfrauentags steht die Woche im Zeichen erfolgreicher Frauen. Den Auftakt macht Doris Schmidauer, Politikwissenschafterin und „First Lady“. Gemeinsam mit Günter Karnutsch, Sprecher der Salzburger Bergführer, unternimmt Hannah Schilcher eine der beliebtesten Skitouren nahe der Landeshauptstadt und erfährt, wie sich dieser Sport möglichst sicher ausüben lässt. Im Studio zu Gast sind außerdem Angelika Niedetzky und Lisa-Lena Tritscher mit ihrem Projekt „Dogs“, einer kabarettistischen Lesung über die besondere Beziehung zwischen Mensch und Hund.
