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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 283: Guten Morgen Österreich vom 07.04.2026
123 Min.Folge vom 07.04.2026
Zum Thema „Wie man auf dem Land vom Auto wegkommt“ begrüßt Eva Pölzl Mobilitätsforscherin Sandra Wegener von der BOKU Wien im Studio. Unser Nachbarland Ungarn steht vor einer Schicksalswahl: Nach 16 Jahren könnte Ministerpräsident Orban seine Macht verlieren. Wer ist sein Herausforderer Peter Magyar? Dazu ist der ehemalige ORF-Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs zu Gast in „Guten Morgen Österreich“.
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