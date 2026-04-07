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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 07.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 283vom 07.04.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 283: Guten Morgen Österreich vom 07.04.2026

123 Min.Folge vom 07.04.2026

Zum Thema „Wie man auf dem Land vom Auto wegkommt“ begrüßt Eva Pölzl Mobilitätsforscherin Sandra Wegener von der BOKU Wien im Studio. Unser Nachbarland Ungarn steht vor einer Schicksalswahl: Nach 16 Jahren könnte Ministerpräsident Orban seine Macht verlieren. Wer ist sein Herausforderer Peter Magyar? Dazu ist der ehemalige ORF-Ungarn-Korrespondent Ernst Gelegs zu Gast in „Guten Morgen Österreich“.

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