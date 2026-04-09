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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 285: Guten Morgen Österreich vom 09.04.2026
ORF-Reporter Andreas Mitschitz berichtet vom International Vienna Energy and Climate Forum in der Wiener Hofburg. Reinhard Kittenberger ist mit neuen Gartentipps zu Gast im Studio. Die österreichische Sängerin Alycia May, Gewinnerin des German Songwriting Award in der Kategorie Singer/Songwriter, präsentiert ihren aktuellen Song "Empty Faces“. Roland Huber meldet sich aus dem Stadttheater Gmunden, wo er Co-Intendantin Elisabeth Sikora und Publikumsliebling Aaron Karl trifft. Der Schauspieler, Musiker und "Dancing Star“ feiert in Gmunden sein Musicaldebüt. Er erzählt von seinem ersten Musicalauftritt und seinen Wurzeln in Oberösterreich. Sikora gibt Einblicke in die erfolgreiche Musical-Frühling-Reihe. In "Girl From The North Country“ präsentieren Sikora und Karl Songs von Bob Dylan. Das echte Leben liefert oft die besten Pointen und genau das zeigt Comedian Stefan Leonhardsberger in seinem neuen Soloprogramm "Herzklopfen“ im Posthof in Linz. Mit viel Charme, Offenheit und einer guten Portion Selbstironie erzählt er aus seinem Leben und sorgt dabei für viele Lacher.
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