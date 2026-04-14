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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 288: Guten Morgen Österreich vom 14.04.2026
Aktuell heißt es für viele Schülerinnen und Schüler: Prüfungsstress. Auch die Vorbereitungen für die Matura haben bereits begonnen. Angela Schmidt vom Nachhilfeinstitut „LernQuadrat“ war zu Gast und gab Lerntipps. Außerdem sprach Sigi Fink mit Markus Trebuch, dem Direktor von Sea Shepherd Österreich, über den Schutz von Meerestieren. Im April brginnt jedes Jahr die Hochsaison der Fiaker. Wer darf die Kutsche lenken? Wie sieht die nächste Generation der Kutscher aus? – diesen Fragen ging Katharina Reigersberg nach. Buchhändler Johannes Kößler präsentierte die Buchempfehlungen der Woche. Außerdem stellte die Musikgruppe Baba Yaga ihre neue Single vor.
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