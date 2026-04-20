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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 292: Guten Morgen Österreich vom 20.04.2026
121 Min.Folge vom 20.04.2026
Innenpolitik- und EU-Experte Hans Bürger analysiert die wichtigen aktuellen politischen Themen und Entwicklungen. Weiters bringt „Guten Morgen Österreich“ einen Rückblick auf den Vienna City Marathon am Sonntag und eine Vorschau auf die wichtigsten Sportevents der kommenden Tage mit Gerhard Prohaska vom ORF Sport.
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