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Guten Morgen Österreich 06:30
Folge 316: Guten Morgen Österreich vom 27.05.2026
123 Min.Folge vom 27.05.2026
Wie komplex Brandermittlungen sind und welche Rolle E-Scooter, E-Roller und deren Akkus spielen, erörtert ORF-Reporter Hannes Kargl mit Herbert Hasenbichler von der Landesstelle für Brandverhütung. Für „Das große Dok-1-Handyexperiment“ mit Lisa Gadenstätter haben sich 72.000 Schülerinnen und Schüler von rund 600 Schulen angemeldet, knapp 46.000 haben dann auch die wissenschaftlichen Befragungen ausgefüllt.
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