Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 27.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 316vom 27.05.2026
Guten Morgen Österreich vom 27.05.2026

Guten Morgen Österreich vom 27.05.2026Jetzt kostenlos streamen

Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 316: Guten Morgen Österreich vom 27.05.2026

123 Min.Folge vom 27.05.2026

Wie komplex Brandermittlungen sind und welche Rolle E-Scooter, E-Roller und deren Akkus spielen, erörtert ORF-Reporter Hannes Kargl mit Herbert Hasenbichler von der Landesstelle für Brandverhütung. Für „Das große Dok-1-Handyexperiment“ mit Lisa Gadenstätter haben sich 72.000 Schülerinnen und Schüler von rund 600 Schulen angemeldet, knapp 46.000 haben dann auch die wissenschaftlichen Befragungen ausgefüllt.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Guten Morgen Österreich 06:30
ORF2
Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich 06:30

Alle 1 Staffeln und Folgen